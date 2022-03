Im Stadiontunnel: Ukrainische Athleten singen für Frieden

Uncredited/NPC Ukraine via POS via AP/dpa

Auf einem Video, das der Verband selbst an die Medien verteilte, ist zu sehen, wie sich die Sportler hinter einem Plakat mit der Aufschrift «Stop War Peace for Ukraine» («Stoppt den Krieg Frieden für die Ukraine») aufstellen. Anschließend singen sie lautstark «Peace for Ukraine». Zahlreiche Sportler anderer Nationen verfolgten die Szenerie, applaudierten und nahmen ihre Kollegen in die Arme.

Wegen des Krieges in der Ukraine wurden Invasor Russland und Unterstützer Belarus von den Spielen in Peking ausgeschlossen. Die ukrainische Delegation ist geschlossen mit 20 Sportlern und insgesamt 54 Personen in China angekommen, war allerdings vier Tage und Nächte unter schwierigsten Bedingungen unterwegs.