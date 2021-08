IOC-Präsident zu Paralymics-Eröffnungsfeier wieder in Tokio

IOC-Präsident Thomas Bach wird die Eröffnungsfeier der Paralympics in Tokio besuchen.

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, ist zur Eröffnungsfeier der Paralympics nach Tokio zurückgekehrt. Der 67-Jährige traf einen Tag vor der geplanten Eröffnungszeremonie in der japanischen Hauptstadt ein, wie die Organisatoren mitteilten.

Bach hatte sich zuvor zu den Olympischen Spielen in Tokio aufgehalten. Er hatte kurz vor seiner Abreise für Kritik gesorgt, als er nach den Spielen auf Tokios Luxuseinkaufsmeile Ginza gesehen wurde. In Tokio herrscht der Corona-Notstand und die Bürger sind angehalten, zu Hause zu bleiben.

Bei seiner erneuten Einreise zur Eröffnung der Paralympics brauchte er laut japanischen Medien nicht in die Quarantäne. Für ihn habe die Regierung eine Ausnahme gemacht, unter der Bedingung, dass sich Bach nur an bestimmten Orten wie der Eröffnungsfeier im Olympiastadion und seinem Hotel aufhält, hieß es in japanischen Fernsehberichten.