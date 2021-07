Kreise: Vertrag von DFB mit Lufthansa soll vorzeitig enden

Ein Schild mit dem Logo des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hängt vor dem Eingang zur DFB-Zentrale in Frankfurt/Main.

Der Vertrag zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und Partner Lufthansa soll vorzeitig bis zum 31. Dezember beendet werden.

Informationen der Deutschen Presse-Agentur zufolge wurde dies während einer Sitzung des DFB-Präsidiums am vergangenen Donnerstag beschlossen. Eine offizielle Stellungnahme dazu lag zunächst nicht vor. Zuvor hatte die «Bild am Sonntag» darüber berichtet. Die Partnerschaft mit der größten deutschen Fluggesellschaft war ursprünglich bis ins Jahr 2022 ausgelegt.

Als möglicher Ersatz ist auch Qatar Airways im Gespräch, die staatliche Fluglinie des WM-Gastgebers 2022. Darüber hatte zuerst die «Süddeutsche Zeitung» berichtet. Qatar Airways hat nach dpa-Informationen den Kontakt zum DFB gesucht, Verhandlungen wurden bislang nicht aufgenommen. Anschließend wurde auch im DFB-Präsidialausschuss darüber gesprochen. Die Fluggesellschaft wollte auf Anfrage keinen Kommentar abgeben, auch vom DFB gab es dazu keine Stellungnahme.

Das Emirat stand in den vergangenen Monaten erneut wegen der Menschenrechtslage im Land in der Kritik. Auch die deutsche Nationalmannschaft hatte sich während der ersten Qualifikationsphase Ende März dieses Jahres an Protesten beteiligt.