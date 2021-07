TV: Skepsis wegen künstlicher Atmosphäre

Jae C. Hong/AP/dpa

Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

Bei den Olympischen Spielen in Tokio sind keine Zuschauer zugelassen.

Skeptisch blicken die deutschen TV-Macher auf das geplante Einspielen von Zuschauer-Atmosphäre von früheren Olympischen Spielen in den leeren Arenen von Tokio.

«Das IOC wird an den meisten Wettkampfstätten einen atmosphärischen Ton dazu mischen», sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. «Dadurch sollen die Sportler unterstützt werden und keine sterile Stimmung aufkommen. Wir müssen abwarten, ob das Kalkül aufgeht.»

Die TV-Sender sind vom Olympic Broadcasting Service (OBS) über die Einspielungen informiert worden. Das solle «auf geringem Niveau» geschehen, erklärte der ZDF-Sportchef. OBS liefert seit 2001 für das Internationale Olympische Komitee das weltweite Fernsehbild, das alle Sender ausstrahlen.

Bei den Sommerspielen in Tokio sind wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer in den Stadien und Hallen zugelassen. Das IOC will deshalb mit verschiedenen technischen Hilfsmitteln für Stimmung sorgen.