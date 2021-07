Ab Viertelfinale: Volle Zuschauer-Auslastung in Wimbledon

Ab dem Viertelfinale am Dienstag dürfen beim Tennis-Turnier in Wimbledon wieder alle Zuschauerplätze auf dem Centre Court und dem Platz Nummer eins genutzt werden. Dies teilten die Organisatoren mit.

In der ersten Woche des Grand-Slam-Turniers in London durften die Kapazitäten auf den beiden größten Plätzen zu 50 Prozent ausgeschöpft werden. Der Centre Court fasst 14.979 Besucher, der Platz Nummer eins 12.345 Fans.

Erstmals seit dem Beginn der Corona-Pandemie sei bei einer Sportveranstaltung im Freien nun wieder die maximale Zuschauerzahl erlaubt, hieß es in der Mitteilung. Auf den Außenplätzen sollen allerdings noch Beschränkungen gelten.

Wimbledon gehört zu mehreren Großveranstaltungen, bei denen in Großbritannien die Wiederzulassung von Zuschauern getestet wird. Dazu zählt auch die Fußball-Europameisterschaft, die im Londoner Wembley-Stadion mit den Halbfinals Mitte der Woche und dem Endspiel am 11. Juli abgeschlossen wird. Am gleichen Tag - dem kommenden Sonntag - endet mit dem Herren-Finale auch das Turnier in Wimbledon, das an diesem Montag mit den Achtelfinals fortgesetzt wird.