Alexander Zverev startet vorerst nicht im Davis Cup

Nach seinem emotionalen Olympiasieg hat Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev einem Start beim Tennis-Davis-Cup vorerst eine Absage erteilt.

«Aber auch ich bin nur ein Mensch und brauche mal Urlaub. Wir spielen von Januar bis Oktober. Im November bei diesem Modus werde ich nicht spielen», sagte der 24-Jährige der «Sportbild». Der Hamburger hofft aber, dass er zukünftig Davis Cup spielen wird. «Sobald es wieder das alte Format gibt, mit Heimvorteil und einem Duell am Wochenende, bin ich dabei.»

Zverev hatte sich in Tokio mit einem 6:3, 6:1 gegen den Russen Karen Chatschanow zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel gekürt. Dass seine Familie coronabedingt nicht dabei sein konnte, schmerzte ihn. «Der Empfang des deutschen Teams im olympischen Dorf war da zumindest ein kleiner Trost. So einen Zusammenhalt in so einer großen Truppe habe ich noch nie gespürt. Das ist mein Olympia-Erlebnis schlechthin, und daher bin ich stolz, Gold für alle diese Sportler und Deutschland geholt zu haben, nicht nur für mich», sagte Zverev.