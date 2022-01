Djokovic bei den Australian Open? Entscheidung naht

Die Zeit für eine Entscheidung von Tennisstar Novak Djokovic über seine Teilnahme an den Australian Open drängt.

Ob Novak Djokovic an den Australian Open teilnehmen wird, ist noch offen.

«Es gibt noch einiges zu klären, und ich denke, es wird sich in den kommenden Tagen klären», sagte Turnierdirektor Craig Tiley bei Nine Network. «Bis Ende der Woche kommen noch ein paar Charterflüge an und dann werden alle Spieler da sein.»

Impfstatus von Djokovic unklar

Die Australian Open, die der serbische Weltranglisten-Erste Djokovic neunmal gewonnen hat, beginnen am 17. Januar in Melbourne. Nur geimpfte Spielerinnen und Spieler dürfen am ersten Grand-Slam-Turnier der Saison teilnehmen. Der 34 Jahre alte Djokovic hat seinen Impfstatus und seine Teilnahme bislang stets offengelassen.

«Was den Status von Novak angeht, denke ich, dass wir in den kommenden Tagen ein viel klareres Bild haben werden», sagte Tiley, «sonst wird es ziemlich spät, um zu erscheinen und die Australian Open zu spielen». Seinen Start beim derzeit laufenden ATP Cup hatte der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger Djokovic abgesagt.