Drittes Erstrunden-Aus in Serie: Kerber verliert gegen Gauff

Die deutsche Nummer 1 verlor beim Masters in Rom ihr Auftaktmatch gegen den US-Amerikanerin Coco Gauff mit 1:6 und 4:6. Für die 34 Jahre alte Nummer 19 der Weltrangliste war es die fünfte Erstrunden-Niederlage in diesem Jahr. Die Sandplatzveranstaltung in Italiens Hauptstadt ist mit 2,527 Millionen US-Dollar dotiert.

Zuletzt hatte Kerber auf das Masters-1000-Turnier in Madrid wegen einer Erkältung verzichtet. Vor dem Start der French Open in knapp zwei Wochen ist die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin weit von ihrer Topform entfernt. In Stuttgart war sie ebenfalls in der ersten Runde gescheitert, zuvor hatte sie ihre beiden Einzel bei der Niederlage mit dem deutschen Damen-Team in Kasachstan im Billie Jean King Cup verloren.