DTB würde Boris Becker in Zukunft gerne wieder einbinden

Der Deutsche Tennis-Bund würde den derzeit in einem britischen Gefängnis sitzenden Ex-Profi Boris Becker in Zukunft gerne wieder einbinden.

Arbeitete bereits von 2017 bis 2020 als «Head of Men's Tennis» für den deutschen Verband: Boris Becker.

«Die Türen beim DTB stehen Boris Becker immer offen», sagte DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff der «Sport Bild». «Wenn er seine Strafe abgesessen hat, spricht nichts dagegen, dass er wieder eine Funktion übernimmt.»

Becker war am 29. April vom Londoner Southwark Crown Court zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen. Zuletzt gab es Gerüchte, Becker könne demnächst nach Deutschland abgeschoben werden.

Becker arbeitete bereits von 2017 bis 2020 als «Head of Men's Tennis» für den deutschen Verband, ehe er seinen Abschied mit Zeitnot begründete. «Ich kann mir vieles für Boris vorstellen: Head of Men’s Tennis, Repräsentant, Präsidium oder was auch immer. Salopp gesagt: Boris kann sich den Job aussuchen!», sagte Hordorff.