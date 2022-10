Federer-Abschied in Basel wird verschoben

Einen Monat nach seinem emotionalen Karriereende wird sich Tennisstar Roger Federer noch nicht vor Schweizer Publikum in seiner Heimat Basel verabschieden.

Die Ehrung des 41-Jährigen werde verschoben, teilten die Veranstalter des Hallenevents vom 24. bis 30. Oktober mit. «Die Feier zu Hause in Basel wird eine ganz besondere Bedeutung haben und kommt für mich nun zu kurz nach London», wird Federer zitiert: «Ich habe so viele unglaubliche Erinnerungen daran, so viele Jahre zu Hause gespielt zu haben».

Der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger hatte Ende September beim Laver Cup in London seine Laufbahn mit vielen Emotionen beendet. Bei dem Teamevent verlor der Schweizer sein letztes offizielles Tennismatch im Doppel an der Seite des Spaniers Rafael Nadal. «Gerne hätten wir Rogers jahrelange Erfolgsserie an unserem Turnier gefeiert, verstehen aber, dass Roger nach dem wunderbaren Ende seiner Karriere mehr Zeit braucht», sagte der Turnierdirektor von Basel, Roger Brennwald.