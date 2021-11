Gemeinsames Damen- und Herren-Turnier in Hamburg

Bei den Hamburg European Open werden 2022 Jahr Frauen und Männer parallel aufschlagen. Vom 16. bis 24. Juli findet am Rothenbaum ein kombiniertes Tennis-Turnier statt, wie die Veranstalter mitteilten. Eine solche Doppel-Veranstaltung hatte es letztmals 1978 in Hamburg gegeben.

Am Hamburger Rothenbaum findet 2022 ein kombiniertes Tennis-Turnier von Damen und Herren statt.

«Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung! Ein kombiniertes Turnier ist für mich das ultimative Produkt für die Tennisfans», sagte die Hamburger Turnierdirektorin Sandra Reichel. Europaweit gibt es aktuell nur fünf vergleichbare Veranstaltungen. Die beiden Grand Slams in Paris und Wimbledon, die zwei Masters-1000-Events in Rom und Madrid sowie das Rasenturnier im britischen Eastbourne.

In diesem Jahr hatte es vor dem traditionellen Herren-Turnier bereits ein kleines Damen-Turnier gegeben, bei dem Andrea Petkovic bis ins Finale einzog. 2022 findet das gemeinsame Sandplatz-Event eine Woche nach dem Rasen-Klassiker in Wimbledon statt.