Jabeur scheitert in Runde zwei

Melbourne (dpa)

Mitfavoritin Ons Jabeur ist bei den Australian Open in Melbourne bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Tunesierin, die im Vorjahr in Wimbledon und bei den US Open das Finale erreicht hatte, musste sich in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) der Tschechin Marketa Vondrousova mit 1:6, 7:5, 1:6 geschlagen geben.

Von dpa