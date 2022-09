Murray verliert Drittrunden-Duell gegen Berrettini

New York (dpa)

Der britische Tennisstar Andy Murray ist bei den US Open in New York in der dritten Runde ausgeschieden. Der 35-Jährige unterlag im Arthur Ashe Stadium gegen den an Nummer 13 gesetzten Italiener Matteo Berrettini 4:6, 4:6, 7:6 (7:1) und 3:6.

Von dpa