Murray verpasst ersten Titel seit Oktober 2019

Der 34 Jahre alte Schotte unterlag kurz vor Beginn der Australian Open im Finale des ATP-Turniers von Sydney dem Russen Aslan Karazew mit 3:6, 3:6. Seinen bislang letzten von insgesamt 46 Titeln feierte Murray im Oktober 2019 in Antwerpen. Der frühere Weltranglistenerste sicherte sich in seiner Karriere drei Siege bei Grand-Slam-Turnieren.

Nach zahlreichen Verletzungen belegt er inzwischen Platz 135 der Weltrangliste. Bei den Australian Open, die am Montag in Melbourne beginnen, ist Murray mit einer Wildcard am Start. In der ersten Runde trifft er auf den an Nummer 21 gesetzten Georgier Nikolos Bassilaschwili.