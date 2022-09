Nadal zu Rücktritt von «Freund und Rivale»: Trauriger Tag

«Lieber Roger, mein Freund und Rivale», schrieb der Spanier auf Twitter. «Ich wünschte, dieser Tag wäre nie gekommen. Es ist ein trauriger Tag für mich persönlich und für den Sport auf der ganzen Welt», schrieb der 36-Jährige. «Es war ein Vergnügen, aber ebenso einen Ehre und ein Privileg all diese Jahre mit Dir zu teilen, so viele tolle Momente auf und neben dem Platz.» Nadal hat mit 22 Grand-Slam-Siegen zwei mehr gefeiert als Federer.

Der 41-jährige Schweizer hatte seinen Rücktritt angekündigt. Der Laver Cup in London soll sein letzter Einsatz auf der ATP-Tour werden. Gegen Nadal habe er «die besten 20 Minuten meines Lebens auf einem Tennisplatz» gehabt, als er bei den Australian Open im Finale einen 1:3-Rückstand in einen 6:3-Satzgewinn drehte und am Ende in Melbourne seinen 18. Grand-Slam-Titel gewann.

Sie würden in der Zukunft viele weitere Momente zusammen teilen, es gebe noch viele Dinge gemeinsam zu machen, so Nadal. «Ich sehe Dich in London», schrieb der Spanier.