Rubljow mit zwölf Assen in Hamburg ins Achtelfinale

Der 24 Jahre alte Weltranglistenachte bezwang den Litauer Ricardas Berankis 6:3, 6:4 und trifft im Achtelfinale auf den Argentinier Francisco Cerundolo, der erst am vergangenen Sonntag das Sandplatzturnier im schwedischen Bastad gewonnen hatte. Mit zwölf Assen in zwei Sätzen markierte Rubljow einen Topwert.

Als Turniersieger von 2020 hat er viele Sympathien beim Hamburger Publikum. «Die Stimmung hier ist immer großartig», sagte er. Der Russe ist in der Hansestadt hinter dem spanischen Jungstar Carlos Alcaraz an Nummer zwei gesetzt. Deutsche Männer sind beim Sandplatzturnier am Rothenbaum nicht mehr dabei.