Schweizerin Bencic verpasst in Tokio zweites Tennis-Gold

Einen Tag nach ihrem Olympia-Sieg im Einzel hat die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic die zweite Goldmedaille in Tokio verpasst.

Im Doppel-Finale verlor die Weltranglisten-12. am Sonntag an der Seite von Viktorija Golubic 5:7, 1:6 gegen das favorisierte tschechische Duo Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova. Krejcikova und Siniakova sicherten Tschechien die erste olympische Goldmedaille im Tennis. In Tokio war die Paarung topgesetzt, zuvor hatten die beiden im Juni gemeinsam die Doppel-Konkurrenz bei den French Open gewonnen.

Bencic nimmt mit Silber im Doppel überraschend zwei Medaillen von den Sommerspielen mit nach Hause. Ihre erfolgreiche Woche in Japan hatte die 24-Jährige am Samstag mit einem 7:5, 2:6, 6:3 im Einzel-Finale gegen die ungesetzte Tschechin Marketa Vondrousova gekrönt. Sie wurde damit die erste Schweizer Olympiasiegerin im Damen-Einzel.