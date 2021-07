Shapovalov: Wegen Restriktionen kein Olympia

Denis Shapovalov wird nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio aufschlagen.

Der kanadische Weltklasse-Tennisprofi Denis Shapovalov hat seinen Verzicht auf die Olympischen Spiele mit den großen Einschränkungen in Tokio wegen der Corona-Pandemie begründet.

Nach seinem Halbfinal-Aus in Wimbledon zeigte sich der Weltranglisten-Zwölfte auch erschöpft vom Leben in der Turnier-Blase in London. Dort pendelten die Profis zwischen einem zentralen Hotel und der Anlage, die Fahrzeit betrug je nach Verkehr mindestens eine Stunde pro Strecke.

«Es hat viel mit den Restriktionen zu tun, wieder in einer Blase zu sein, diese ganze Situation. Ich bin seit einem Monat hier. Mental bin ich langsam fertig», sagte Shapovalov. Es sei ein Traum, bei Olympia zu spielen und sein Land zu repräsentieren. Aber die Einschränkungen würden einem viel Druck auferlegen. «Ich bin erschöpft, nicht nur vom Turnier, sondern von der gesamten Situation», erklärte Shapovalov nach seiner Niederlage gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic.

Das olympische Tennis-Turnier dauert vom 24. Juli bis zum 1. August. Abgesagt haben schon mehrere prominenten Profis wie die Amerikanerin Serena Williams und der Spanier Rafael Nadal.