Stebe in Dallas im Achtelfinale raus

Dallas (dpa)

Qualifikant Cedrik-Marcel Stebe hat beim Tennisturnier in Dallas den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Der 31-Jährige aus Vaihingen musste sich nach großem Kampf und zwei Tiebreaks dem an Nummer zwei gesetzten Amerikaner Reilly Opelka geschlagen geben.

