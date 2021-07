Tennis-Doppel Krawietz/Pütz mit Auftaktsieg bei Olympia

Sommerspiele in Tokio

Der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz ist gemeinsam mit Tim Pütz erfolgreich in den Doppel-Wettbewerb des olympischen Tennis-Turniers in Tokio gestartet.

Das Duo aus Coburg und Frankfurt am Main gewann gegen die Argentinier Facundo Bagnis und Diego Schwartzman mit 6:2, 6:1 und benötigte für den Zweitrunden-Einzug nur eine Stunde. Einen Tag nach ihrem Besuch der Eröffnungsfeier hinterließ das deutsche Duo einen starken Eindruck.

Krawietz hatte 2019 und 2020 gemeinsam mit Andreas Mies bei den French Open im Doppel triumphiert, sein Kölner Tennis-Partner fehlt wegen einer schweren Knieverletzung bei Olympia. Das zweite deutsche Herren-Duo in der japanischen Hauptstadt bilden der Hamburger Alexander Zverev und der Sauerländer Jan-Lennard Struff. Die beiden starten nach dem ersten Einzel-Auftritt von Struff ebenfalls noch heute in den Doppel-Wettbewerb.

Anna-Lena Friedsam ist als erste Deutsche im Einzel-Wettbewerb des olympischen Turniers in die zweite Runde eingezogen. Bei ihrem Olympia-Debüt rang die 27-Jährige aus Andernach die Britin Heather Watson 7:6 (7:5), 6:3 nieder. In der zweiten Runde trifft die Nachrückerin auf die favorisierte Russin Anastasia Pawljutschenkowa.

Zuvor verabschiedete sich Mona Barthel dagegen gleich in der ersten Runde. Die Neumünsteranerin unterlag der früheren polnischen French-Open-Siegerin Iga Swiatek 2:6, 2:6. Das Match der 31-Jährigen war auf den Centre Court verlegt worden, nachdem die Partie des japanischen Tennis-Stars Naomi Osaka auf Sonntag verschoben worden war. Die Mitfavoritin auf die Goldmedaille hatte am Freitagabend das Feuer für die XXXII. Olympischen Spiele entzündet und damit für den Höhepunkt der Eröffnungsfeier gesorgt.

Am Sonntag bestreitet noch die Metzingerin Laura Siegemund ihre Erstrundenpartie, steht gegen die an Position vier gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina aber vor einer sehr schwierigen Aufgabe. Angelique Kerber, die 2016 in Rio de Janeiro Silber geholt hatte, hatte ihre Teilnahme verletzungsbedingt abgesagt.