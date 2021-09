Tennis-Star Osaka bei US Open kampflos weiter

New York (dpa)

Titelverteidigerin Naomi Osaka ist kampflos in die dritte Runde der US Open eingezogen.

Die 23 Jahre alte japanische Tennisspielerin musste in New York nicht wie angesetzt zu ihrem Zweitrunden-Match antreten, weil ihre serbische Gegnerin Olga Danilovic aus medizinischen Gründen zurückzog. Das teilten die Veranstalter mit. Die Weltranglisten-Dritte Osaka zählt beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zu den Favoritinnen bei den Damen. In der dritten Runde trifft Osaka jetzt auf die Estin Kaia Kanepi oder die Kanadierin Leylah Fernandez.