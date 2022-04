Tennisprofi Ruud im Viertelfinale von München

Der Norweger Casper Ruud ist beim Tennisturnier in München ins Viertelfinale eingezogen. Die Nummer zwei der Setzliste setzte sich gegen den Slowaken Alex Molcan knapp mit 3:6, 6:4 und 6:4 durch.

Der Norweger Casper Ruud erreichte in München das Viertelfinale.

Der 23-jährige Ruud trifft nun in der Runde der letzten Acht auf den Niederländer Botic van de Zandschulp. Nach dem überraschenden Aus von Olympiasieger Alexander Zverev ist Ruud der Top-Favorit auf den Titel beim Traditionsevent auf der Iphitos-Anlage. Als einziger Deutsche hatte Oscar Otte am Nachmittag noch die Chance auf das Viertelfinale. Er traf in US-Amerikaner Reilly Opelka auf die Nummer drei des Turniers.