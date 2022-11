Weltranglistenerste Swiatek startet bei Bad Homburg Open

«Ich habe schon so viele gute Dinge über die Bad Homburg Open gehört. Gerade auch, was die Fans beziehungsweise die Atmosphäre auf dem Centre Court betrifft», begründet die dreimalige Grand-Slam-Siegerin laut einer Mitteilung des Veranstalters ihre Zusage für das Rasenturnier.

Die 21 Jahre alte Polin hatte in diesem Jahr die US Open in New York und die French Open in Paris gewonnen. Insgesamt gewann Swiatek 2022 acht Turniere, unter anderem auch den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Die dritte Auflage Bad Homburg Open endet zwei Tage vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon und ist damit eine gute Vorbereitung auf Rasen.