Williams-Bezwingerin Tan setzt Wimbledon-Erfolgsserie fort

Die Französin Harmony Tan hat ihren überraschenden Siegeszug beim Rasen-Klassiker in Wimbledon fortgesetzt. Die Bezwingerin von Serena Williams gewann in 51 Minuten 6:1, 6:1 gegen die Britin Katie Boulter und erreichte erstmals das Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier.

«Ich kann es noch nicht glauben. Es ist großartig», sagte die 24 Jahre alte Tan. «Es war wirklich emotional in der ersten Runde gegen Serena. Heute war es wirklich gutes Tennis, ich weiß selber nicht, warum.» Tan hatte Williams bei deren Einzel-Comeback nach einem Jahr Verletzungspause in der ersten Runde bezwungen und trifft nun in Coco Gauff oder Amanda Anisimova erneut auf eine Amerikanerin.