Zverev zieht ins Halbfinale bei Tennis-Turnier in Madrid ein

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat das Halbfinale beim Masters-1000-Turnier in Madrid erreicht.

Alexander Zverev in Aktion.

Der 25 Jahre alte Titelverteidiger schlug am Freitagabend den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:3, 7:5. Nach 1:55 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball. In München war er zuletzt noch an der Auftakthürde gescheitert, nun zeigte der Hamburger wieder aufsteigende Form.

Zverev trifft nun bei der Sandplatzveranstaltung in der spanischen Hauptstadt auf Stefanos Tsitsipas. Der Grieche gewann gegen den Russen Andrej Rublew 6:3, 2:6, 6:4.

Das Halbfinale verpasst hat Rafael Nadal. Der Grand-Slam-Rekordsieger aus Spanien verlor das Viertelfinal-Duell gegen seinen 18 Jahre alten Landsmann Carlos Alcaraz 2:6, 6:1, 3:6. Der Serbe Novak Djokovic Djokovic hatte sich zuvor gegen den Polen Hubert Hurkacz mit 6:3, 6:4 durchgesetzt.

Zum Saisonauftakt in diesem Jahr hatte sich Nadal bei seinem Comeback nach einer schweren Fußverletzung mit dem Australian-Open- und insgesamt 21. Grad-Slam-Titel zum Rekordsieger gekürt. Danach hatte er wegen des Ermüdungsbruchs in einer Rippe pausiert.