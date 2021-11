Arbeitserlaubnis fehlt: Rangnick-Debüt verzögert sich

Weil der 63-Jährige auf die seit dem Brexit notwendige Arbeitserlaubnis wartet, wird er beim Premier-League-Heimspiel des englischen Fußball-Rekordmeisters gegen den FC Arsenal am Donnerstag noch nicht an der Seitenlinie stehen. Wie Man United mitteilte, wird die Mannschaft vorerst weiter von Assistenzcoach Michael Carrick betreut.

Rangnick war am Montag offiziell als Interimstrainer der Red Devils bestätigt worden. Der ehemalige Coach der Bundesligisten RB Leipzig, FC Schalke 04 und Hannover 96 soll das Team bis zum Saisonende trainieren und dem Verein anschließend für zunächst zwei Jahre als Berater zur Seite stehen. Die nächste Chance auf sein Debüt hat Rangnick am Sonntag, wenn Man United im heimischen Old Trafford auf Crystal Palace trifft.