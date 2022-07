Aus für Mohumed im 5000-Meter-Vorlauf - Parsons weiter

Nachdem das 23 Jahre alte Lauftalent aus Dortmund am Donnerstag (Ortszeit) anfangs noch in der Spitzengruppe mithalten konnte, verließen ihn die Kräfte und er landete abgeschlagen nach 13:52,00 Minuten auf dem 33. Platz. Ins Halbfinale eingezogen ist dagegen der Frankfurter Sam Parsons, der in 13:24,50 Minuten auf den 14. Platz kam. Nicht geschafft hat es auch der Düsseldorfer Maximilian Thorwirth, der in 13:43,02 Minuten auf Platz 28 kam. Am schnellsten war der WM-Sechste Jacob Krop aus Kenia in 13:13,30 Minuten.