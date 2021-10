Bayern melden sich zurück - Erfolgreiches Debüt von Kohfeldt

Nach der historischen Pokal-Pleite in Gladbach hat sich der FC Bayern schnell in der Liga rehabilitiert. Ein erfolgreiches Debüt auf der Wolfsburg-Bank feiert Trainer Kohfeldt.

Der FC Bayern München hat ein wenig Wiedergutmachung für die 0:5-Pokalpleite in Mönchengladbach betrieben und die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Münchner kamen zu einem 5:2 (3:1) beim 1. FC Union Berlin.

Verfolger Borussia Dortmund bleibt aber im Windschatten, die Schwarz-Gelben liegen nach dem 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln weiter einen Zähler hinter dem deutschen Meister. Auch der SC Freiburg bleibt als Dritter in Schlagdistanz, die Schwarzwälder blieben beim 3:1 (2:0) gegen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth auch im zehnten Saisonspiel ungeschlagen.

Wolfsburg mit Sieg bei Kohfeldt-Debüt

Florian Kohfeldt feierte ein erfolgreiches Debüt auf der Trainerbank des VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen kamen bei Bayer Leverkusen zu einem 2:0 (0:0). Kohfeldt, der in der vergangenen Saison den Niedergang von Werder Bremen in die 2. Bundesliga nicht aufhalten konnte, trat in dieser Woche beim Champions-League-Teilnehmer die Nachfolge von Mark van Bommel an.

Weiter eine gute Rolle spielt der FSV Mainz 05, der auch das zweite Duell mit Arminia Bielefeld innerhalb von vier Tagen gewann. Nach dem Pokal-Erfolg siegten die Rheinhessen auch in Bielefeld 2:1 (1:1).

Die Münchner mussten zwar weiter auf ihren positiv auf Corona getesteten Trainer Julian Nagelsmann verzichten, dafür war die alte Dominanz wieder da. Mit vier Veränderungen im Vergleich zum Pokal-K.o. ließen die Bayern den Eisernen keine Chance. Weltfußballer Robert Lewandowski sorgte mit zwei frühen Toren per Foulelfmeter (15.) und per Freistoß (23.) für klare Verhältnisse. Es waren bereits die Treffer Nummer elf und zwölf für den Torjäger in dieser Saison.

Leroy Sané (35.), Kingsley Coman (60.) und Thomas Müller (79.) machten den Erfolg perfekt für die Münchner, die zugleich mit 38 Treffern einen Torrekord in der Liga-Historie nach zehn Spieltagen aufstellten. Für die Berliner waren die Treffer von Niko Gießelmann (43.) und Julian Ryerson (64.) zu wenig.

In Abwesenheit des verletzten Starstürmers Erling Haaland übernimmt beim BVB derzeit Thorgan Hazard das Toreschießen. Nach seinen zwei Toren im Pokal gegen den FC Ingolstadt traf der Belgier auch gegen den FC zur Führung (40.). Außerdem war Steffen Tigges erfolgreich (64.).

Fürth weiter ohne Sieg

Für Fürth kommt es in der Bundesliga weiter knüppeldick. Der noch sieglose Tabellenletzte musste in Freiburg fünf Corona-Ausfälle verkraften und brachte sich durch ein kurioses Eigentor von Startelf-Debütant Simon Asta selbst auf die Verliererstraße (20.). Unbedrängt köpfte der 20-Jährige ins eigene Tor. Nicolas Höfler (39.) sorgte bereits vor der Pause für eine beruhigende Führung. Außerdem traf Vincenzo Grifo per Foulelfmeter (79.). Das zwischenzeitliche Anschlusstor von Jamie Leweling (74.) reichte den Franken nicht mehr.

Achtmal hatte Wolfsburg unter van Bommel nicht mehr gewonnen, mit Kohfeldt kam die Wende. Lukas Nmecha (48.) und Maximilian Arnold (51.) sorgten nach der Pause für einen Doppelschlag und verschärften zugleich die Leverkusener Krise. Bayer, unter der Woche im Pokal am Zweitligisten Karlsruher SC gescheitert, wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg. Lucas Alario verschoss in der Nachspielzeit auch noch einen Foulelfmeter (95.+6), zuvor hatte der Wolfsburger Maxence Lacroix wegen einer Notbremse Rot gesehen.

In einem packenden Pokal-Fight hatte Mainz die Arminia am Dienstag nach 120 Minuten mit 3:2 niedergerungen. Beim Wiedersehen in Bielefeld knüpften die Rheinhessen dort an und kamen durch Jae-Sung Lee zur Führung (25.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Jacob Laursen (42.) machte Jonathan Burkardt den Sieg perfekt (69.).

Eintracht-Punkt in letzter Sekunde

Eintracht Frankfurt konnte einen weiteren schweren Rückschlag gerade noch vermieden. Das Team von Trainer Oliver Glasner rettete am Samstagabend im Heimspiel gegen Vizemeister RB Leipzig noch ein 1:1 (0:1). Tuta erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich für die Hessen, die aber weiter auf den zweiten Sieg der Saison warten. Das Führungstor für die Gäste hatte Yussuf Poulsen in der 35. Minute nach einem umstrittenen Eckball erzielt. RB ist seit sechs Ligaspielen ungeschlagen, verpasste aber den Sprung auf Tabellenplatz vier.