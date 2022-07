Bayern-Stars um Neuzugang Gravenberch starten Vorbereitung

Neben dem neuen Mittelfeldakteur von Ajax Amsterdam schwitzten auch Innenverteidiger Dayot Upamecano und Ersatztorhüter Sven Ulreich am Montag unter Anleitung von Trainer Julian Nagelsmann bei der nicht-öffentlichen Einheit in München. Der zuletzt an den RSC Anderlecht ausgeliehene Joshua Zirkzee joggte nach seiner Rückkehr wieder über den Münchner Trainingsrasen.

Im Laufe der Woche nehmen weitere Stars das Training auf. Viel belastete Nationalspieler wie Manuel Neuer und Thomas Müller oder der polnische Weltfußballer Robert Lewandowski sollen erst in der kommenden Woche in die Vorbereitung starten.

Vor der offiziellen Teampräsentation in der Allianz Arena am 16. Juli soll dann die Mannschaft komplett auf dem Trainingsplatz stehen. Das erste Pflichtspiel findet am 30. Juli statt: In Leipzig treffen die Bayern beim DFL-Supercup auf DFB-Pokalsieger RB Leipzig.