BVB hält Kontakt zur Tabellenspitze - Freiburg weiter stark

Borussia Dortmund und der SC Freiburg festigen ihren Platz in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga. Hertha BSC verpasst eine Wiedergutmachung.

Borussia Dortmund hat auch ohne Torjäger Erling Haaland den nächsten Patzer in der Fußball-Bundesliga verhindert.

Der BVB bezwang den FC Augsburg mit 2:1 (1:1) und hält Kontakt zu Spitzenreiter FC Bayern. Der SC Freiburg vergrößerte durch den 2:1 (1:0)-Auswärtssieg die Sorgen bei Hertha BSC sowie Trainer Pal Dardai und schob sich vorerst auf Platz drei. Die Breisgauer liegen damit vor dem VfL Wolfsburg, der mit 1:3 (1:2) gegen Borussia Mönchengladbach verlor. Der VfB Stuttgart setzte sich mit dem 3:1 (1:0)-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim von der Abstiegszone ab.

Am Abend stand das Duell von RB Leipzig mit Aufsteiger VfL Bochum (18.30 Uhr) an. Der Tabellenführer aus München empfängt am Sonntag (17.30 Uhr) Eintracht Frankfurt, zudem gibt es die Partien 1. FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr) und Arminia Bielefeld gegen Bayer Leverkusen (19.30 Uhr).

BVB gewinnt auch ohne Haaland

Anders als beim 0:1 bei den Gladbachern vor einer Woche konnte Dortmund das Fehlen des angeschlagenen Haaland kompensieren, tat sich aber phasenweise schwer. Die BVB-Führung von Raphael Guerreiro in der zehnten Minute durch einen Foulelfmeter glich Augsburgs Andi Zeqiri (35.) per Abstauber nach einem Lattentreffer von Arne Meier aus. Nach Zuspiel von Kapitän Marco Reus erzielte Julian Brandt (51.) mit einem platzierten Flachschuss den verdienten Dortmunder Siegtreffer.

Mit dem vierten Saisonsieg bleibt Freiburg überraschend punktgleich mit dem BVB und in der Spitzengruppe der Liga. Durch sein 30. Jokertor in der Bundesliga sorgte Ex-Nationalspieler Nils Petersen (78.) für den Jubel der Gäste, die durch Philipp Lienhart (17.) mit 1:0 in Führung gegangen waren. Krzysztof Piateks (70.) zwischenzeitlicher Ausgleich war zu wenig für die Berliner, die die Wiedergutmachung für das 0:6 bei RB Leipzig verpassten.

Embolo trifft in sehenswerter Manier

Beim ersten Auswärtssieg dieser Saison erwischte Gladbach einen Traumstart, lag schnell durch Breel Embolo (5.) und Jonas Hofmann (7.) vorne. Luka Waldschmidt (24.) erzielte den Anschlusstreffer für Wolfsburg, das die Partie nach Gelb-Rot für Maxence Lacroix (76.) zu zehnt beendete. Den Elfmeter nach dem Foul des VfL-Verteidigers vergab jedoch Lars Stindl, der mit einem schwachen Schuss an Koen Casteels scheiterte. Gladbachs Joe Scally (90.+5) setzte den späten Schlusspunkt.

Im baden-württembergischen-Landesduell beendete Stuttgart gegen Hoffenheim seinen Negativlauf. Marc Oliver Kempf (18.), Konstantinos Mavropanos (60.) und Roberto Massimo (80.) sorgten für den ersten Erfolg nach dem 5:1 zum Auftakt gegen die SpVgg Greuther Fürth. Der späte Treffer von Jacob Bruun Larsen (84.) leitete keine Wende für Hoffenheim mehr ein.