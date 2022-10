BVB verpasst vorzeitigen Achtelfinal-Einzug

Dieses Unentschieden war für Mats Hummels viel zu wenig. Spürbar verärgert redete der Abwehrchef von Borussia Dortmund über das 1:1 (1:1) gegen den FC Sevilla. Die verpasste Chance auf den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League setzte dem Weltmeister von 2014 zu.

«Ab der Halbzeit haben wir wieder bestimmt 20 Bälle leicht verloren, das Spiel komplett offen werden lassen, völlig unnötig gegen eine verunsicherte Mannschaft», sagte er bei Amazon Prime Video. «Weil wir einfach unnötige Ballverluste hatten, ich formuliere es mal vorsichtig.»

Nach dem Remis bleibt das Team von Trainer Edin Terzic zwar in einer guten Ausgangslage, es wäre aber mehr drin gewesen. Vor 81 000 Zuschauern hatte der Ex-Münchner Tanguy Nianzou (18.) die Gäste in Führung gebracht. Jude Bellingham (35.) sorgte für den Ausgleich.

«Tut mir leid, Sevilla, die sind verunsichert gerade, die waren happy mit dem 1:1, wir haben es nicht geschafft, mit dem Ball nochmal Druck aufzubauen», sagte Hummels. «Es muss halt aus manchen Köpfen raus, dass Fußball nicht sexy sein muss.»

Damit ist der Bundesliga-Vierte in den beiden restlichen Gruppenspielen gegen Manchester City (25. Oktober) und beim FC Kopenhagen (2. November) weiter gefordert. Als Tabellenzweiter hinter Spitzenreiter Manchester City (10 Punkte), der mit einem tristen 0:0 bei Außenseiter Kopenhagen (2) den Einzug in die K.o.-Runde perfekt machte, liegt die Borussia (7) je fünf Zähler vor Sevilla und den Dänen.

Sevilla unter Sampaoli defensiv stabiler

Dortmund bemühte sich zwar, bei den Spaniern machte sich allerdings der Trainerwechsel positiv bemerkbar. Nicht nur der 1,67 Meter große Jorge Sampaoli gab an der Seitenlinie alles, auch seine Mannschaft trat wie verwandelt auf. Anders als im Hinspiel unter Sampaoli-Vorgänger Julen Lopetegui stand die Defensive diesmal stabiler. Auch offensiv wurde Sevilla immer wieder gefährlich. Das bekamen die Dortmunder früh und schmerzlich zu spüren. Nach einem Freistoß vom Ex-Schalker Ivan Rakitic erzielte Nianzou per Kopf das 1:0.

In bester Steffen-Baumgart-Manier bewegte sich der Argentinier Sampaoli ähnlich rastlos durch seine Coaching-Zone und um sie herum. In der 60. Minute sah der 62-Jährige dafür sogar die Gelbe Karte. Die Energie des Nachfolgers von Lopetegui übertrug sich auf sein Team, das viel entschlossener als noch vor wenigen Tagen wirkte. Doch der BVB hielt dagegen. Trotz des frühen Rückstandes presste Dortmund die Gäste hoch und aggressiv, was immer wieder zu Ballgewinnen führte.

Der Ausgleich fiel darum verdient. Auf Vorarbeit von Thomas Meunier beförderte Bellingham den Ball akrobatisch aus kurzer Distanz ins Tor. Kurz vor der Pause hätte der Engländer beinahe auf 2:1 erhöht. Sein Distanzschuss (41.) rauschte jedoch knapp über das Sevilla-Tor.

Kobel verhindert 1:2 durch Lamela

Auf fünf Positionen hatte Terzic den BVB im Vergleich zum umjubelten 2:2 gegen die Bayern verändert. Stammtorhüter Gregor Kobel kehrte nach wochenlanger Verletzungspause zurück in die Startformation, Anthony Modeste erhielt im Sturmzentrum den Vorzug vor dem zuletzt starken Youssoufa Moukoko. In der 64. Minute ersetzte der 17-Jährige dann den 34-Jährigen, der unauffällig geblieben war.

Der BVB übernahm jetzt zunächst die Kontrolle über das Spiel. Was dennoch blieb, war das altbekannte Muster: teils unerklärliche Aussetzer. Mal unterliefen Fehlpässe ohne Gegnerdruck, in der 67. Minute war die Borussia dann erneut nach einer Standardsituation unaufmerksam. Im Anschluss an eine Ecke stand Erik Lamela frei vor Kobel, der das so gut wie sichere Führungstor für die Gäste gerade noch verhinderte.