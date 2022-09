Einsatz von Wagner offen - Voigtmann und Weiler-Babb dabei

Der 21 Jahre junge Wagner ist beim 85:79 gegen Montenegro am Samstag umgeknickt und verletzte sich dabei am Knöchel. Am Montag hatte er im Training in Berlin wieder Würfe und kurze Läufe absolviert.

Entwarnung gibt es bei den beiden Stammspielern Johannes Voigtmann und Nick Weiler-Babb. Co-Kapitän Voigtmann ist nach einer Erkältung, wegen der er am Montag im Training pausiert hatte, wieder fit und soll spielen. Der erst vor der EM eingebürgerte Weiler-Babb hat seine Schulterprobleme überwunden und ist ebenfalls einsatzfähig. Die Partie gegen Montenegro und das letzte Gruppenspiel gegen Ungarn in Köln hatte der Bayern-Profi noch verpasst.