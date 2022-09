Eintracht fast in Bestbesetzung gegen Sporting Lissabon

Für das Heimspiel gegen Sporting Lissabon am 7. September (18.45 Uhr/DAZN) drohen keine weiteren Ausfälle, teilte Eintracht-Trainer Oliver Glasner mit. «Alle anderen Spieler sind fit und in guter Verfassung», sagte der 48 Jahre alte Fußball-Lehrer.

Rode hat mit großem Bedauern auf seinen verletzungsbedingten Ausfall bei der Königsklassen-Premiere von Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon reagiert. «Im ersten Champions-League-Spiel zu fehlen, ist extrem ärgerlich und bitter. Mir blutet das Herz. Ich hätte die Mannschaft gerne aufs Feld geführt», sagte der 31-Jährige bei Hit Radio FFH.

Rode hatte sich am vergangenen Spieltag beim 4:0-Sieg des hessischen Fußball-Bundesligisten gegen RB Leipzig eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und verpasst dadurch das Duell mit den Portugiesen. Der Mittelfeldspieler sieht darin aber auch ein positives Omen. «Letzte Saison habe ich die ersten beiden Europa-League-Spiele verpasst. Was dabei herausgekommen ist, wissen wir alle», sagte Rode in Anspielung auf den Triumph der Hessen in diesem Wettbewerb.

Personell kann Glasner im Duell mit dem portugiesischen Vizemeister also aus dem Vollen schöpfen. Große Veränderungen in der Startelf gegenüber dem überzeugenden 4:0-Sieg in der Bundesliga gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag werde es aber nicht geben. «Ich werde sicher nicht sechs neue Spieler bringen», sagte der Österreicher. Für Rode wird wohl der von Paris Saint-Germain ausgeliehene Eric Ebimbe von Beginn an zum Einsatz kommen. «Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß», sagte Glasner.