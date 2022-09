«Fassungslos und bedröppelt»: Krisenstimmung beim FC Bayern

«Wir haben seit vier Spielen in der Bundesliga nicht gewonnen, haben von zwölf möglichen Punkten drei geholt, deswegen bin ich schon ein wenig beunruhigt», sagte der 45-Jährige bei Sky. «So wie wir heute gespielt haben, kann man in der Bundesliga nicht gewinnen.» Der Fußball-Rekordmeister habe «brutal Probleme gegen Mannschaften, die körperlich gegen uns spielen, die uns sozusagen auf die Socken hauen», sagte Salihamidžić.

Auch Nationalspieler Thomas Müller wirkte nach dem vierten sieglosen Bundesliga-Spiel in Serie besorgt. «Nach vier Spielen ohne Sieg stehen wir natürlich fassungslos und bedröppelt da, da passt das Wetter natürlich so ein bisschen dazu, es wurde immer dunkler», sagte der 33-Jährige.

Nach der ersten Saison-Niederlage des FC Bayern München in Augsburg und nun vier sieglosen Spielen in der Bundesliga am Stück machte Trainer Julian Nagelsmann seinem Team Vorwürfe. Er kritisierte nach dem 0:1, dass man in der Offensive bei der Chancenverwertung «einfach sehr Laissez-faire» aufgetreten sei. In der Pressekonferenz nach dem Auswärtsspiel antwortete der 35-Jährige auf die Frage, was der aktuelle Liga-Trend bedeute: «Nix Gutes!» Er werde in der anstehenden Länderspielpause viel nachdenken: «Über alles denke ich nach. Über mich. Über die Situation. Über alles.»