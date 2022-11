Frankreich besiegt Weltmeister-Fluch - Hernández verletzt

Titelverteidiger Frankreich ist mit einem standesgemäßen Sieg in die WM gestartet. Dabei begann beim 4:1 gegen Australien alles denkbar schlecht...

Fußball-WM in Katar

Ein klarer Sieg im Kampf gegen den Weltmeister-Fluch - und das trotz eines frühen Doppel-Schocks: Titelverteidiger Frankreich hat einen erfolgreichen Start in die Fußball-WM in Katar hingelegt und dabei nach anfänglichen Problemen auch zeitweise geglänzt.

Beim letztlich deutlichen 4:1 (2:1) gegen Australien mussten die ohnehin verletzungsgeplagten Franzosen aber den nächsten Ausfall hinnehmen - und das könnte auch für den FC Bayern eine ganz schlechte Nachricht sein: Denn es war der Münchner Linksverteidiger Lucas Hernández, der sich bereits nach acht Minuten verletzte.

Frankreichs Vorgänger als Weltmeister - Italien, Spanien und zuletzt auch Deutschland - waren bei den Turnieren nach ihrem Triumph allesamt in der Vorrunde ausgeschieden. Der Fluch schien auch die Franzosen zu bedrohen, als Craig Goodwin die Australier bei ihrer fünften WM-Teilnahme in Folge in Führung gebracht hatte (9.). Doch Adrien Rabiot (27.) und Olivier Giroud, Ersatz des verletzten Ballon-d'Or-Gewinners Karim Benzema (32.), drehten das Spiel noch vor der Pause. Kylian Mbappé (68.) und abermals Giroud legten nach (71.). Mit seinem 51. Länderspieltreffer stieg der Doppeltorschütze gemeinsam mit Thierry Henry zum Rekordtorschützen Frankreichs auf.

Auftaktsieg als gutes Omen

«So wie es angefangen hat, können wir am Ende zufrieden sein. Da ist noch Luft nach oben. Aber wir haben zügig reagiert und waren auf alle Fälle effizient», sagte der Stürmer. «Ich hoffe nur, dass Lucas nicht schwerer verletzt ist. Wir widmen ihm dieses Spiel.»

Die Fans huldigten Giroud, indem sie seinen Namen auf die Melodie des Beatles-Klassiker «Hey Jude» in Dauerschleife sangen. Ein Auftaktsieg gegen die Australier ist für die Franzosen ein gutes Omen. Auch beim WM-Coup vor vier Jahren starteten sie mit einem Erfolg gegen das Team aus Down Under, damals aber nur mit 2:1.

In N'Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Leipzigs Christopher Nkunku und Benzema waren vor dem Turnier fünf Leistungsträger der Franzosen ausgefallen. Die Startelf war trotzdem prominent besetzt. Die Abwehrkette bestand dabei zu drei Vierteln aus Spielern des FC Bayern: Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Lucas Hernández verteidigten mit dem inzwischen für den FC Liverpool spielenden Ex-Leipziger Ibrahima Konaté.

Doch für die französischen Fans unter den 40.875 Zuschauern begann die Partie mit einem doppelten Schock: Der langjährige Bundesliga-Profi Mathew Leckie verlud Hernández und bediente Goodwin, der 30-Jährige erzielte sein drittes Länderspiel-Tor. Hernández hatte sich zu allem Unglück beim Ausfallschritt verletzt und musste nach knapp fünfminütiger Behandlung vom Feld. Für ihn kam sein Bruder Theo. «Die Energie war da. Wir wussten, dass wir was bewegen können, aber da sind wir an unsere Grenzen gestoßen», befand Leckie.

Gegen unsichere Australier war das Spiel schnell gedreht

Die Franzosen brauchten eine Weile, um sich von diesem Auftakt zu erholen und hatten in der 22. Minute Glück, dass Mitchell Duke seinen Schuss aus knapp 20 Metern etwas zu hoch ansetzte. Und dann kamen sie zu diesem Zeitpunkt unerwartet doch zum Ausgleich, als Rabiot eine Flanke von Theo Hernández ungehindert einköpfte. Schon fünf Minuten später war das Spiel gedreht: Gegen unsichere Australier eroberte Rabiot den Ball, bekam ihn von Mbappé per Hacke zurück und bediente Giroud. Der 36-Jährige war bei der WM vor vier Jahren ohne Treffer geblieben, obwohl er in allen Spielen zum Einsatz gekommen war. Ein wichtiges Element war er mit seinem Fleiß und seiner Mannschaftsdienlichkeit aber auch damals schon gewesen.

Die Franzosen hatten nun eigentlich die Spielkontrolle, die sie sich von Anfang erhofft hatten. Dass sie mit einer Führung in die Kabine gingen, war dennoch auch Glück, denn Australiens Jackson Irvine vom Zweitligisten FC St. Pauli köpfte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte an den Pfosten. Nach der Pause hatten die Franzosen nun alles im Griff. Giroud, der einen Seitfallzieher knapp verzog (50.) und Antoine Griezmann, dessen Schuss Aziz Behich von der Linie (65.) schlug, hatten zunächst noch Pech. Doch dann traf Mbappé nach Flanke des Ex-Dortmunders Ousmane Dembélé per Kopf und legte vier Minuten später Giroud den nächsten Kopfballtreffer auf.