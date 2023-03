Gesamtweltcup-Sieger Odermatt auch in Kranjska Gora vorne

Der 25-Jährige siegte in seiner Paradedisziplin, in der er auch Olympiasieger und Weltmeister ist, vor dem Franzosen Alexis Pinturault und dem Norweger Henrik Kristoffersen.

Odermatt hatte bereits vor dem Start als erneuter Gesamtweltcup-Sieger festgestanden. Sein erster Verfolger im Klassement, der auf die Speed-Disziplinen spezialisierte Norweger Aleksander Aamodt Kilde, verzichtet auf die Rennen in Kranjska Gora und kann den Eidgenossen beim Saisonfinale in Soldeu (Andorra) kommende Woche nicht mehr einholen.

Fabian Gratz schaffte es in Abwesenheit des verletzten Parallel-Weltmeisters Alexander Schmid als einziger Deutscher in den zweiten Durchgang und belegte Platz 29. Für Schmid ist die Saison nach einem Kreuzbandriss vorzeitig beendet. Am Sonntag steht in Slowenien ein weiterer Riesenslalom an.