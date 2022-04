Ingolstadt steigt ab - Fortuna verspielt Sieg

Die Schanzer spielten am Freitag trotz 2:0-Führung nur 2:2 (1:0) beim Karlsruher SC und können den Rückstand auf den Relegationsrang 16 in den verbleibenden drei Saisonspielen nicht mehr aufholen. Der KSC indes machte zum Auftakt des 31. Spieltags auch noch den letzten Schritt zum Ligaverbleib.

Patrick Schmidt per Handelfmeter (24. Minute) und Filip Bilbija (46.) erzielten die Tore für den FCI. Fabian Schleusener (69.) und Philipp Hofmann (75.) trafen für die Badener. Ingolstadt muss damit nur ein Jahr nach dem Aufstieg wieder zurück in die 3. Liga.

Auch Düsseldorf verspielt Führung

Im zweiten Spiel des Abends trennten sich Fortuna Düsseldorf und Dynamo Dreden ebenfalls 2:2 (2:0). Dabei gaben die Gastgeber eine 2:0-Führung und einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand und verpassten den vorzeitigen Klassenerhalt. Shinta Appelkamp (26. Minute) und Jordy de Wijs (31.) hatten die Düsseldorfer in Führung gebracht. Doch Dresden schlug in der zweiten Hälfte mit zwei Jokertoren durch Paul Will (71.) und Ransford-Yeboah Königsdörffer (80.) wirkungsvoll zurück.