Lena Dürr Zweite im Slalom

Weltcup in Meribel

Andreja Slokar (M) siegte beim Slalom in Meribel vor Lena Dürr (l) und Petra Vlhova.

Nach der Führung nach dem ersten Lauf hatte die 30-Jährige am Ende 0,48 Sekunden Rückstand auf die Slowenin Andreja Slokar. Dritte wurde Petra Vlhova aus der Slowakei (+0,81), die zuvor bereits als Siegerin im Disziplin-Weltcup festgestanden hatte.

«Zweiter Platz ist ein super Ende meiner besten Saison», sagte Dürr im ZDF, «ich bin relativ entspannt gewesen, auch die letzten Rennen eigentlich schon. Aber es ist dann doch immer noch jemand da, der schneller ist.»

Bereits vor Wochenfrist hatte Dürr im schwedischen Are nach dem ersten Durchgang vorn gelegen, am Ende aber nur Platz fünf belegt. Der zweite Rang von Meribel war für sie die beste Platzierung nach ihrem bislang einzigen Weltcup-Erfolg 2013 in Moskau.