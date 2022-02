Manchester United mit Remis - Benfica stoppt Ajax-Lauf

Der Schwede Anthony Elanga (80. Minute) sicherte den über weite Strecken schwachen Gästen mit seinem späten Treffer das schmeichelhafte Remis. Zuvor hatte Portugals Fußball-Nationalspieler João Félix (7. Minute) die Spanier in Führung geköpft.

Im zweiten Achtelfinal-Hinspiel hat Benfica Lissabon die Siegesserie von Ajax Amsterdam in der Königsklasse gestoppt. Nach zuvor sechs Siegen in den sechs Gruppenspielen kamen die Niederländer vor 54 760 Zuschauern im Estádio da Luz nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. Dušan Tadić (18.) hatte Ajax in Führung gebracht, danach schlug Champions-League-Toptorjäger Sébastien Haller zweimal zu. Erst traf der Ex-Frankfurter ins eigene Tor (26.), kurz darauf brachte er sein Team erneut in Führung (29.). Dem eingewechselten Roman Yaremchuk (72.) gelang aber noch der verdiente Ausgleich für Benfica. Die Rückspiele finden am 15. März statt.