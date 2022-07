Medien: De Ligt zum Medizincheck und Unterschrift erwartet

Matthijs de Ligt wird Medienberichten zufolge an diesem Montag in München erwartet.

Wie der TV-Sender Sky berichtete, soll der niederländische Nationalspieler gegen Mittag eintreffen, um seinen Medizincheck beim FC Bayern zu absolvieren und den Vertrag zu unterzeichnen. Ob der 22 Jahre alte Abwehrspieler auch bereits mit der Mannschaft gegen 14.00 Uhr zur USA-Reise nach Washington D.C. aufbricht, war zunächst unklar.

Dem Vernehmen nach hatte sich der Fußball-Bundesligist mit Juventus Turin am Sonntag auf den Mega-Transfer geeinigt. Eine offizielle Verkündung steht noch aus. Die Münchner sollen eine feste Ablöse von 70 Millionen Euro an die Italiener zahlen. Hinzu kommen 10 Millionen Euro an Bonuszahlungen. De Ligt, der bei Juve noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 hat, soll den Berichten zufolge beim deutschen Fußball-Meister einen Vertrag über fünf Jahre bis 2027 erhalten.

Nach zweijähriger Corona-Pause starten die Bayern am Montag wieder zu ihrer Sommer-Tour in die USA. Auf dem einwöchigen Werbe-Trip sind neben Marketing-Aktivitäten und Trainingseinheiten Testspiele gegen Washington D.C. United und in Green Bay gegen Manchester City um den früheren Bayern-Coach Pep Guardiola geplant.