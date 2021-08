Messi zur Premiere im PSG-Trikot: Hoffe so früh wie möglich

Lionel Messi hat sich bei seiner Vorstellung noch nicht auf ein Datum für seine Spielpremiere im Trikot von Paris Saint-Germain festgelegt.

«Ich weiß es nicht. Ich komme aus den Ferien», sagte der 34-Jährige, der nach dem Gewinn der Copa América mit der argentinischen Nationalmannschaft erst einmal Urlaub in Florida und auf Ibiza gemacht hatte.

Nach seiner Rückkehr in der Vorwoche waren die Verhandlungen mit dem FC Barcelona wegen der Regeln des Financial Fair Play in Spanien gescheitert. Am Dienstagabend gab PSG die Verpflichtung des Südamerikaners bekannt.

Er brauche sicher eine Vorbereitung, bevor er wieder spielen könne, sagte Messi am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Parc des Princes. «Ich hoffe, es wird so früh wie möglich sein.»

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi sprach neben dem neuen Superstar im Starensemble des französischen Hauptstadtclubs von einem «wunderbaren und historischen Tag für den Verein und die Fußballwelt». Messi mache den Fußball magisch, und er sei ein Gewinner, sagte der 47-Jährige sichtlich stolz und erfreut über den weltweit beachteten Transfercoup.

Messi unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre mit einer Option für eine weitere Saison. «Ich hoffe, das wird ein großes Jahr», betonte der sechsmalige Weltfußballer, der auch gleich den Gewinn der Champions League als Ziel für den Finalisten von 2020 ausgab.

Begleitet wurde Messi wie schon bei seiner Abschiedspressekonferenz am vergangenen Sonntag in Barcelona von seiner Ehefrau und den drei gemeinsamen Söhnen, die bereits das neue Trikot ihres berühmten Papas mit der Nummer 30 trugen.