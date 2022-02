PSG dank Mbappé auf Kurs Viertelfinale - Kantersieg für City

Kylian Mbappé hat Paris Saint-Germain mit einem Last-Minute-Treffer auf Kurs Viertelfinale der Champions League geschossen.

Der von Real Madrid umworbene Ausnahmestürmer tat den Königlichen spät weh und erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 1:0 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel. Zuvor hatte der mehrfache Weltfußballer Lionel Messi die beste Chance für die überlegenen Franzosen vergeben, in der 62. Minute scheiterte der Argentinier per Foulelfmeter am starken Real-Torhüter Thibaut Courtois.

Manchester City dagegen kann bereits so gut wie sicher für das Viertelfinale der Königsklasse planen. Bei Sporting Lissabon erlebten die Engländer einen äußerst entspannten Abend und setzten sich locker mit 5:0 (4:0) durch. Riyad Mahrez (7. Minute), Bernardo Silva (17./44.), Phil Foden (32.) und Raheem Sterling (58.) erzielten die Treffer für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola. Nationalspieler Ilkay Gündogan wurde im zweiten Durchgang eingewechselt.

Auch Real Madrid hätte beinahe einen zufriedenstellenden Abend erlebt - bis Mbappé zuschlug. In den letzten Sekunden des Spiels dribbelte sich der 23-Jährige durch die Real-Abwehr und schoss den Ball durch die Beine des starken Real-Torhüters Thibaut Courtois. Fast die gesamte Spielzeit über hatte sich der Ball weitgehend in eine Richtung bewegt: zum Tor der Spanier. PSG besaß über weite Strecken den Ball, schaffte es aber zunächst nicht, die königliche Defensive um Courtois zu überwinden. Selbst der mehrfache Weltfußballer Messi zeigte im Prinzenpark Nerven und vergab einen Elfmeter.

In der 62. Minute wehrte Courtois den nach rechts unten geschossenen Strafstoß des Argentiniers ab, auch Mbappé konnte den Sieg zunächst nicht erzwingen. Seinen wuchtigen Schuss (49.) parierte der Belgier ebenfalls, kurz vor Schluss war Courtois dann aber machtlos.

City dagegen musste sich gegen defensiv desolate Portugiesen keine große Mühe geben. Die Abwehr der Portugiesen war mit der schnellen Startruppe heillos überfordert. Die beiden Rückspiele finden am 9. März statt.