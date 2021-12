Ski-Star Kilde gewinnt Super-G in Bormio

Der norwegische Skirennfahrer Aleksander Aamodt Kilde hat beim Super-G in Bormio seinen vierten Weltcup-Sieg in diesem Winter gefeiert.

Der Freund von Ausnahmeathletin Mikaela Shiffrin gewann auf der berühmten Stelvio-Piste mit 0,72 Sekunden Vorsprung vor Raphael Haaser aus Österreich. Dritter wurde dessen Landsmann und Weltmeister Vincent Kriechmayr (+0,85).

Das deutsche Quintett verpasste hingegen eine Top-Platzierung. Der WM-Zweite in der Abfahrt, Andreas Sander, belegte als bester Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) Rang 19. Josef Ferstl (21.), Simon Jocher (22.) und Super-G-Vizeweltmeister Romed Baumann (26.) landeten außerhalb der Top 20. Dominik Schwaiger, der in der Abfahrt am Vortag überraschend Fünfter geworden war, schied aus. Am Donnerstag steht zum Jahresausklang noch ein weiterer Super-G in Bormio an.