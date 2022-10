Verstappen siegt in Japan - WM-Entscheidung vertagt

Der Red-Bull-Pilot verpasste am Sonntag allerdings zum zweiten Mal nacheinander die frühzeitige Titelverteidigung, weil es in dem verkürzten Rennen nicht die volle WM-Punktzahl gab. Platz zwei bei schwierigen Bedingungen belegte Charles Leclerc im Ferrari vor Sergio Perez im zweiten Red Bull. Ein Zweikampf kurz vor der Ziellinie der beiden Piloten wurde allerdings von den Rennkommissaren noch untersucht.

Sebastian Vettel steuerte seinen Aston Martin auf Position sechs, Mick Schumacher landete im Haas-Rennwagen auf Rang 18.

Nach dem 18. von 22 Saisonläufen hat Verstappen in der WM-Wertung nun 360 Punkte und liegt weiter komfortabel vor Leclerc (251) und Perez (247). Rechnerisch kann nur noch Leclerc den Titel Verstappens bei noch vier ausstehenden WM-Läufen verhindern. Hat der Titelverteidiger nach dem kommenden Rennen in zwei Wochen in den USA mindestens 86 WM-Punkte Vorsprung, ist ihm die Trophäe nicht mehr zu nehmen.