Wasserspringerinnen Punzel und Hentschel gewinnen EM-Gold

Die Wasserspringerinnen Tina Punzel und Lena Hentschel haben bei den Europameisterschaften in Rom die Goldmedaille im Synchronwettbewerb vom Drei-Meter-Brett gewonnen.

Schwimm-EM in Rom

Die 27 Jahre alte Punzel und die sechs Jahre jüngere Hentschel setzten sich nach fünf Sprüngen mit 281,16 Punkten und einem deutlichen Vorsprung vor den Italienerinnen Elena Bertocchi und Chiara Pellacani durch. Bronze ging an die beiden Schwedinnen Emilia Nilsson Garip und Elna Widerström.

Die Dresdnerin Punzel und die Berlinerin Hentschel waren als Favoritinnen in den Wettkampf gegangen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatten sie 2021 hinter den Siegerinnen aus China und Kanada Bronze gewonnen. Bei den Weltmeisterschaften hatten sie als beste Europäerinnen Anfang Juli in Budapest Rang vier belegt.

«Ich hatte von gestern ziemlich viel Aufwind und habe Lena da mitgenommen», sagte Punzel, die am Mittwoch mit Lou Massenberg den Titel im Mixed-Synchronspringen gewonnen hatte. «Der vierte Sprung ist unser Wackel-Sprung. Wenn der kommt, wirds ein guter Wettkampf. Ich wollte mein Bestes geben und es hat funktioniert», sagte Hentschel.