«Wie Real»: Tennisstar Djokovic weiter hungrig auf Titel

Nach dem Australian-Open-Sieg peilt Novak Djokovic Rekorde für die Ewigkeit an. An seine Rivalen Nadal und Alcaraz schickt er eine Kampfansage. Sein Start bei den US-Turnieren ist aber gefährdet.

Für seinen Trainer ist er das personifizierte Real Madrid des Tennissports, und wie beim spanischen Fußballclub ist der Titelhunger von Novak Djokovic unersättlich.

«So viele Slams wie möglich zu gewinnen, ist die größte Motivation, um weiterzuspielen», sagte der Serbe nach seinem 22. Major-Triumph bei den Australian Open am Sonntag: «Ich habe keine Absicht, hier aufzuhören. Ich fühle mich mit meinem Tennis großartig, physisch gut und mental stark. Ich habe die Chance, bei jedem Grand Slam gegen jeden Gegner zu gewinnen.»

Das dürfte auch schon eine Kampfansage an Rafael Nadal und Carlos Alcaraz gewesen sein, die sich bei den French Open in vier Monaten auf Sand große Hoffnungen auf den Titel machen. Beide Spanier hatte Djokovic in Melbourne geschlagen, ohne gegen sie angetreten zu sein: Den verletzt abwesenden Alcaraz löste der 35-Jährige als Nummer eins der Welt ab, mit dem in der zweiten Runde verletzt ausgeschiedenen Nadal zog er nach Grand-Slam-Triumphen gleich.

Während Alcaraz unmittelbar nach Djokovics Finalsieg gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas zum «sehr verdienten» Erfolg gratulierte, äußerte sich Nadal zunächst nicht über die sozialen Medien. Dafür übermittelte der im Vorjahr zurückgetretene Schweizer Roger Federer seine Bewunderung für die «unglaubliche Anstrengung». Bei der unter Fans heiß diskutierten Frage nach dem besten Tennisspieler der Geschichte spricht immer mehr für Djokovic. Er vergleiche sich nur ungern mit anderen, aber Teil dieser Diskussion zu sein, «schmeichelt mir».

Der Coach schwärmt

Für seinen Trainer Goran Ivanišević gibt es keine Zweifel, dass Djokovic alle anderen Stars überholt hat. 97 Prozent der Spieler hätten bei einer Oberschenkelverletzung, wie sie sein Schützling mit in die Australian Open geschleppt hat, «zurückgezogen», meinte der frühere Tennisprofi: «Aber er nicht, er ist von einer anderen Spezies.» Djokovic zu coachen sei «wie Real Madrid zu trainieren», verglich der Kroate, «Druck ist immer da. Nur Titel zählen, nur Rekord zählen».

Mit Australien, das ihn im Vorjahr wegen einer für ungültig erklärten Ausnahmegenehmigung aus dem Land ausgewiesen hatte, schloss Djokovic seinen Frieden. Doch seine Impfweigerung könnte ihn nun den Start bei den ATP-Turnieren im März in Indian Wells und Miami kosten. In den USA gilt weiterhin die vollständige Corona-Impfung als Einreisevoraussetzung. Für Indian-Wells-Turnierdirektor Tommy Haas wäre es «eine Schande», sollte Djokovic deswegen nicht starten können. Der deutsche Ex-Profi hofft auf eine Ausnahmegenehmigung.

Internationale Pressestimmen zum Djokovic-Erfolg

Spanien:

«As»: «Es gab keine bessere Revanche, als erneut die Australian Open zu gewinnen, sein Fetischturnier, vor dem Applaus derselben Bürger, die vor einem Jahr sein Verhalten missbilligten.»

«Marca»: «Für Novak Djokovic hat sich binnen 378 Tagen alles verändert. Nachdem er vor einem Jahr in Melbourne ausgewiesen worden war, hat er nun zum zehnten Mal in seiner Karriere die Norman-Brookes-Trophäe in die Höhe gehoben, die ihn zum zehnten Mal als Champion des Australian Open bestätigt.»

«El País»: «Djokovic erlöst sich selbst in seinem Paradies und zieht mit den 22 Grand-Slam-Siegen Nadals gleich. Der Serbe rundet gegen Tsitsipas ein untadeliges Turnier ab und schafft seinen zehnten Titel in Melbourne, der ihn auch wieder zur Nummer eins auf der Rennstrecke macht.»

Großbritannien:

«Daily Mail»: «Vom Deportierten zum Dominanten. Ein emotionaler Novak Djokovic zieht mit Rafael Nadals Rekord von 22 Grand-Slam-Siegen gleich, indem er seine zehnte Australian-Open-Krone gewinnt.»

«The Sun»: «Der Kerl, der von Zollbeamten rüde aus Melbourne rausgeworfen worden war, ohne je einen Ball zu berühren, wird dieses Mal das Land als umjubelter Held und nicht als Geächteter verlassen.»

«The Guardian»: «Ein weinender Novak Djokovic bejubelt bei den Australian Open den «größten Sieg» seines Lebens.»

Italien:

«La Gazzetta dello Sport»: «Djokovic, Tränen und Wiedergeburt. So hat sich in Melbourne ein Kreis geschlossen.»

«Corriere dello Sport»: «Novak Djokovic schreibt noch einmal Tennisgeschichte. Der Serbe dominiert im Finale gegen Stefanos Tsitsipas und gewinnt noch einmal die Australian Open.»

Frankreich:

«L'Équipe»: «Hier nun wieder Novak Djokovic auf dem Dach der Welt. Mit einer Gesamtzahl von 22 Trophäen schließt er sich Rafael Nadal auf dem Gipfel des Grand Slam an.»

Österreich:

«Kronen Zeitung»: «Novak Djokovic krönt sich zum König von Australien.»

Schweiz:

«Blick»: «Vor einem Jahr wurde Novak Djokovic mit Schimpf und Schande von den Australian Open ausgeschlossen. Jetzt krönte der Serbe seine Rückkehr mit dem zehnten Titel in Melbourne. Eine große Genugtuung für den «Djoker».»