Zverev führt Deutschland bei United Cup an

Angeführt von Olympiasieger Alexander Zverev werden Deutschlands Tennisprofis rund um den Jahreswechsel am neu geschaffenen United Cup in Australien teilnehmen.

Tritt mit Deutschland beim United Cup in Australien an: Alexander Zverev.

Bei dem Teamwettbewerb vom 29. Dezember 2022 bis zum 8. Januar 2023 spielen Damen und Herren gemeinsam in einer Mannschaft. Bei den Herren haben außer Zverev bislang Oscar Otte, Daniel Altmaier und der weitgehend unbekannte Doppelspieler Fabian Fallert gemeldet. Bei den Damen wollen Jule Niemeier, Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam und Doppelspielerin Julia Lohoff teilnehmen.

Deutschland trifft in Sydney in der Gruppe C auf die USA und Tschechien. Gespielt werden jeweils zwei Damen- und zwei Herren-Einzel sowie ein Mixed. Neben insgesamt 15 Millionen Euro Preisgeld werden auch Weltranglistenpunkte vergeben. Insgesamt nehmen 18 Mannschaften teil, außer in Sydney wird noch in Brisbane und Perth gespielt.

Die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich für die Endrunde in Sydney. Außer Zverev haben auch Topprofis wie die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek und der Spanier Rafael Nadal gemeldet. Das Turnier dient als Vorbereitung auf die Australian Open, die am 16. Januar 2023 beginnen.