Zverev zu Thomalla: Noch zehn Jahre «auf der Tour aushalten»

In seiner Sieger-Rede nach dem fünften Titelgewinn des Jahres widmete der 24 Jahre alte Tennis-Olympiasieger auch seiner Freundin einige Worte. «Noch zehn Jahre oder so musst du es mit mir auf der Tour aushalten», sagte Zverev nach dem 7:5, 6:4-Erfolg über den Amerikaner Frances Tiafoe augenzwinkernd.

Bevor das neue Paar seine langfristigen Pläne angeht, folgt direkt das letzte Masters des Jahres in Paris. Dort hat der Vierte der Weltrangliste in der ersten Runde zunächst ein Freilos und zählt angesichts der starken Form zu den Top-Favoriten. «Es kommen jetzt noch zwei Turniere, da will ich mich auch gut schlagen», sagte Zverev auch mit Blick auf die ATP Finals zum sportlichen Jahresabschluss Mitte November in Turin.

Beim Turnier in der Wiener Stadthalle sicherte sich der Goldmedaillengewinner von Tokio seinen 18. Titel auf der ATP-Tour und zog mit dem früheren Wimbledon-Sieger Michael Stich gleich. Nur Boris Becker hat in der Geschichte des deutschen Herren-Tennis mehr Turniere gewonnen - und ist mit 49 Triumphen noch ein gutes Stück entfernt. Sollte Zverev allerdings wirklich wie angekündigt noch zehn Jahre aktiv sein, wäre auch diese Marke nicht unerreichbar.