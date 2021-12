Kalicki siegt vor Jamanka im Zweierbob

Weltcup in Altenberg

Altenberg (dpa)

Kim Kalicki hat vor Olympiasiegerin Mariama Jamanka den Zweierbob-Weltcup in Altenberg gewonnen. Die erstmals in diesem Winter mit Anschieberin Lisa Buckwitz fahrende Kalicki setzte sich am Sonntag mit zwei Laufbestzeiten und 0,22 Sekunden Vorsprung vor Jamanka durch.

Von dpa