Gievenbeck schaut in die Röhre, Überraschungsteams scheitern

Mit vier Punkten scheiterten der 1. FC Gievenbeck, GW Amelsbüren und der 1. FC Mecklenbeck in der Gruppenphase der Endrunde. Die Dramatik war wie so oft groß. Nur am Ende fehlte jedes Tempo. Aus guten Gründen.

Die Konstellation war am Ende schon speziell. 2:0 führte der SC Münster 08 früh gegen den TuS Hiltrup. Ein Resultat, das beiden reichte fürs Weiterkommen in einer verrückten Gruppe 2, in der vier Teams mit vier Punkten und einem Torverhältnis zwischen plus eins und minus eins einliefen. In den letzten acht, neun Minuten passierte nicht mehr viel, was ein paar Pfiffe mit sich brachte. Leidtragender war der 1. FC Gievenbeck – der Ausrichter blieb trotz eines Last-Minute-5:3 über GW Amelsbüren (Kopfball Manuel Beyer) als Dritter auf der Strecke.

Klas Tranow, Coach des Oberligisten, blieb fair: „Wir haben es selbst verbockt. Ich kann verstehen, wenn beide nicht mehr alles versuchen. Wir haben einfach nicht performt, schlecht verteidigt. Die Balance passte nicht, aber unser Spiel ist risikobehaftet.“ GWA-Trainer André Frankrone haderte trotz eines überragenden Turniers auch: „Der Stachel, so auszuscheiden, sitzt tief. Die Chance kommt nicht so oft. Aber es fehlte auch Glück.“

Hallen-Stadtmeisterschaften in Münster: Die Bilder vom Finaltag Preußens Elias Demirarslan (rechts) gegen den Borussen Mathis Schrick Foto: Peter Leßmann Nelson Peters (links) gegen Mecklenbecks Timur Altay Foto: Peter Leßmann Ganz feiner Zocker: Engin Demirdag (rechts) vom FC Mecklenbeck zieht ab, Nelson Peters versucht zu blocken Foto: Peter Leßmann Vor allem der Fanblock von A-Ligist GW Amelsbüren sorgte für Stimmung in der Halle Berg Fidel Foto: Peter Leßmann Preußen-Knipser Luca Steinfeldt (links) schirmt den Ball vor Hannes John (Mitte ab), Borussia-Keeper Philipp Oluts beobachtet die Szene. Foto: Peter Leßmann Edgar Krieger (links) vom TuS Hiltrup im Zweikampf mit Gievenbecks Alexander Wiethölter Foto: Peter Leßmann Flying Goalie mit Fackel: Martin Lambert traf für Westfalia Kinderhaus alleine in einem Endrundenspiel dreimal. Foto: Peter Leßmann Borussias Hannes John (links) und Engin Demirdag vom 1. FC Mecklenbeck Foto: Peter Leßmann Zwei Ausgeschiedene: Mecklenbeck-Keeper Tayyip Demir (rechts) und Cebrail Demir von Borussia Münster Foto: Peter Leßmann Hartes Duell: Hiltrups Luca de Angelis (links) gegen Jürgen Venikh vom SC Münster 08 Foto: Peter Leßmann Ab durch die Mitte: Der Kinderhauser Fabian Witt (in Weiß) entwischt den Hiltrupern Lars Finkelmann (links) und Edgar Krieger. Foto: Peter Leßmann Ein Herz nach dem Tor: Hiltrups Edgar Krieger jubelt. Foto: Peter Leßmann Nullacht-Coach Gerrit Göcking vor dem Halbfinale gegen Preußen Münster, das erst in allerletzter Sekunde 2:3 verloren ging. Foto: Peter Leßmann Riesenjubel nach dem Last-Minute-Treffer im Halbfinale: Die Preußen feiern Jano Ter Horst (2. von rechts). Foto: Peter Leßmann Nullachts Christoph Lange (rechts) gegen Marvin Benjamins von Preußen Münster II Foto: Peter Leßmann Ansumana Nyassi (im grünen Trikot) wird in letzter Sekunde von Jürgen Venikh (Nummer 15) gestoppt. Foto: Peter Leßmann Preußens Sieger-Kreis – in der Mitte Anpeitscher Luca Steinfeldt. Foto: Peter Leßmann Westfalias Luis Haverland (links) wurde zum Spieler des Turniers gewählt und schoss am meisten Tore. Romain Böcker vom TuS Hiltrup war der beste Keeper. Foto: Peter Leßmann Das Siegerfoto: Preußen Münster II holte zum vierten Mal in Serie den Titel bei den Hallen-Stadtmeisterschaften. Foto: Peter Leßmann

Früh hatte in Gruppe 1 Borussia Münster Gewissheit. Der Bezirksligist war auf den letzten Drücker ins Achterfeld gerutscht, kassierte aber zwei hohe Schlappen zu Beginn und verabschiedete sich dennoch sehr achtbar mit einem 3:3 gegen den 1. FC Mecklenbeck – der dadurch das Halbfinale verpasste. Der 2:0-Sieg zum Auftakt gegen Westfalia Kinderhaus reichte dem Überraschungsteam also nicht. „Bitter, wenn ein Tor fehlt“, sagte Leistungsträger Schajan Forodifard. „Wir sind mit Kampf noch mal zurückgekommen und können unterm Strich sehr stolz sein. Wir haben immer kompakt verteidigt.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Westfälische Nachrichten Sport (@wnsportnews) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Borussias Hannes John war happy, „dass wir unsere letzte Partie noch mal sportlich gestaltet haben“. Aber natürlich wurmte es ihn, sieglos geblieben zu sein. „Preußen hat zum Beispiel im Vergleich zur Vorrunde noch mal einen Gang hochgeschaltet, aber wir haben auch nicht das Gesicht gezeigt, das wir wollten.“ Der SCP kam sicher durch die Gruppe, und durch das 0:0 im letzten Spiel gegen Kinderhaus kam auch der Westfalenligist mit einem blauen Auge davon, holte sich so den zweiten Platz.